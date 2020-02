SEOUL - BTS resmi merilis MV ON bersamaan dengan perilisan album terbaru mereka, Map Of The Soul: 7. Video klip ON sebagai title track Map Of The Soul: 7 yang diluncurkan pada Jumat (21/2/2020) ini, diramaikan 30 pemain marching band dan penari dari Film Kinetic Manifesto: Come Prima.

Lagu ON mengisahkan perjalanan BTS sejak debut mereka 7 tahun lalu. ON sekaligus memperlihatkan bagaimana BTS menerima setiap tantangan yang diberikan kepada mereka.

"Lewat album ini, kami akan menghadapi bayang-bayang yang selama ini kami sembunyikan sampai sekarang. (Album) ini juga berisi ego yang ingin kami kenali sebagai bagian dari diri kami," kata RM menjelaskan makna dari album Map Of The Soul: 7.

Baca Juga:

- 5 Fakta Seputar Album Terbaru BTS, Map of The Soul: 7

- Hasil Autopsi Michael Jackson Dirilis, Faktanya Mencengangkan

Video ON yang diunggah channel YouTube Big Hit Entertainment ini berdurasi 4 menit 48 detik. MV dibuka dengan kemunculan Jimin yang mengenakan busana serba putih di tengah para penari dan pemain marching band.

Menyusul member kelahiran 1995 ini, hadir pula V dan Suga dengan busana serupa. Sementara itu, RM, Jungkook memakai jaket hitam, sedangkan Jin mengenakan jaket jeans.

Berbeda dengan hits sebelumnya, Boy With Luv yang menjadi title track di mini album Map of the Soul: Persona, ON kali ini menampilkan koreografi yang powerful.

Selain ON, Map Of The Soul: 7 berisi 19 lagu lain. Lima lagu pertama di album ini merupakan track yang ada di Map of The Soul: Persona. Saat berita ini ditulis, video klip tersebut sudah disaksikan 459.164 pengguna YouTube.

(LID)