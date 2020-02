SEOUL – BTS siap merilis album studio ke-4, Map of The Soul: 7 pada 21 Februari 2020 dan MV lead single-nya akan dirilis pada 28 Februari. Kurang dari 2 minggu perilisanya, pelantun Boy With Luv tersebut telah memberikan bocoran seputar album terbaru mereka.

Informasi ini dimulai dari konsep musik yang ditawarkan, track list, promosi album lewat tur hingga kehadiran RM cs sebagai bintang tamu di beberapa acara di Amerika.

Okezone telah merangkum 5 fakta seputar album terbaru dari grup asuhan Big Hit Entertainment tersebut. Fakta-fakta itu adalah:

1. Konsep Album



Mewakili BTS, Big Hit Entertainment menjelaskan, Map of The Soul: 7 akan melanjutkan kosep seri album terdahulunya, Map of The Soul. “Karya yang akan menjelajah sukacita dalam menemukan cinta dan menyebarkannya ke seluruh dunia,” demikian kata perwakilan Big Hit Entertainment mengenai album ini seperti dikutip dari Billboard, 8 Januari 2020.

Menambahkan informasi ini, RM menyampaikan dalam kesempatan di Grammy Awards 2020 bahwa album tersebut akan lebih baik dan ‘keras’ dari karya mereka sebelumnya. Namun soal detail, sang rapper masih menutup rapat mulutnya.

2. Presale Album

Penggemar BTS, ARMY menyambut antusias karya terbaru sang idola. Buktinya, penjualan pre-order Map of The Soul: 7 menjadi yang tertinggi. Berdasarkan data dari distributor musik Dreamus Company, pesanan pre-order Map of The Soul: 7 dalam satu minggu pertamanya mencapai 3,42 juta.

Sebelumnya, Map of The Soul: Persona, menjual 2,68 juta kopi dalam waktu satu minggu pertama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pre-order sekitar 700 ribu kopi di minggu pertama.

3. Track List Album ke-4 BTS akan berisi 20 lagu dengan single utama ON, yang dalam versi digitalnya akan dibawakan dalam bentuk kolaborasi dengan Sia. Lima lagu pertama di album ini merupakan track yang ada di Map of The Soul: Persona, yakni Intro: Persona, Boy With Luv ft Halsey, Make It Right, Jamais Vu, dan Dionysus. Ada pula single Interlude: Shadow yang dinyanyikan Suga BTS, Outro: Ego oleh J-Hope serta Black Swan, yang sudah dirilis sebelum perilisan resmi Map of The Soul: 7. Salah satu musisi mancanegara yang terlibat dalam penggarapan album itu adalah Troye Sivan. Musisi sekaligus aktor X-Men ini menjadi penulis lirik di lagu Louder Than Bombs. 4. Promosi Walaupun Map of The Soul: 7 baru akan dirilis pada 21 Februari 2020, namun BTS sudah disibukkan dengan aktivitas promosi sejak bulan lalu. Pada 29 Januari 2020, BTS tampil di acara The Late Late Show with James Corden dan menampilkan single teranyar, Black Swan. Di awal Februari, BTS menjadi bintang tamu The Tonight Show with Jimmy Fallon. Selanjutnya, Jimin cs bakal hadir dalam The Today Show pada 21 Februari. BTS siap kembali ke acara Jimmy Fallon pada 24 Februari 2020 dengan menyuguhkan lagu terbaru. 5. Tur BTS juga siap menyapa penggemar lewat tur dunia Map of the Soul, yang dimulai pada April 2020 di Seoul, Korea Selatan. Boyband berisi 7 member itu akan melanjutkan tur ke benua Amerika sepanjang bulan Mei hingga awal Juni. Kemudian mereka akan pergi ke Inggris, Jerman dan Jepang pada September 2020. Menurut data dari situs penjualan tiket StubHub, BTS mencatat rekor dalam pemesanan tiket turnya kali ini. Permintaan tiket Map of the Soul dikabarkan berhasil mengalahkan penjualan tiket konser untuk artis terkenal lainnya seperti Taylor Swift dan Ariana Grande.