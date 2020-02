JAKARTA – Duka kepergian Ashraf Sinclair dirasakan pula oleh aktris sekaligus penyanyi Ayudia Bing Slamet. Terlebih, Ashraf Sinclair dan sang istri, Bunga Citra Lestari menjadi panutan Ayudia dalam mengasuh buah hatinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ayudia Bing Slamet lewat Instagram pribadinya, Rabu (19/2/2020). Dalam sebuah unggahan, istri dari Ditto Percussion itu membagikan potret siluet BCL dan Ashraf yang tengah menggandeng buah hati mereka, Noah Sinclair.

“Salah satu inspirasi aku soal kerjasama dalam mendidik anak,” tulis Ayudia dalam kolom keterangan unggahannya.

Ibu satu putra itupun menyempatkan diri untuk mengunjungi Bunga Citra Lestari yang masih berduka atas kepergian Ashraf Sinclair. Ayudia menyebutkan jika BCL memberikan pesan untuknya dan keluarga.

“Barusan mampir, kita berdua speechless, cuma berusaha kasih pelukan hangat. Justru kak Unge (BCL) yang kasih pesan buat kita, ‘You guys take care for each other ya, we never know (kalian saling jaga satu sama lain ya, kita enggak ada yang tahu),’ sambil senyum,” tulis pelantun lagu Teman Tapi Menikah ini.

Mengakhiri tulisannya, Ayudia Bing Slamet pun mendoakan almarhum Ashraf serta keluarga yang ditinggalkan. “Semoga amal ibadah suami tercinta diterima di sisi Allah SWT. semogaa @bclsinclair, @aishahjennifer dan Noah selalu diberikan kekuatan,” tutup Ayudia Bing Slamet.

