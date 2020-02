SEOUL - Park Gyu Young akan menjadi lawan main Kim Soo Hyun di drama romantis Psycho But It's Okay. Ia dipercaya menghidupkan karakter Nam Joo Ri.

Mengutip Soompi, Selasa (18/2/2020), Nam Joo Ri adalah seorang perawat di bangsal psikiatris bersama Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun). Nam Joo Ri kembali dari Seoul ke kampung halamannya untuk merawat sang ibu yang sakit.

Hubungan Nam Joo Ri dan Moon Kang Tae tak hanya sekadar rekan kerja. Di luar pekerjaan, keduanya berteman. Pelan tapi pasti, benih-benih cinta tumbuh di antara persahabatan mereka.

Baca Juga:

- Setelah 2 Cameo, Kim Soo Hyun Comeback Lewat Psycho But It's Okay

- Serba Putih, Bunga Citra Lestari Duduk di Samping Jenazah Ashraf Sinclair

Meski sudah mengonfirmasi dua pemain utamanya, Psycho But It's Okay masih menunggu jawaban dari satu artis incarannya yang lain. Seo Ye Ji hingga saat ini masih pikir-pikir untuk bermain sebagai tokoh utama wanita di drama tvN ini.

Seo Ye Ji ditawari peran Go Moon Young. Dalam ceritanya, Go Moon Young dikisahkan sebagai seorang penulis buku anak-anak.

Psycho But It's Okay bercerita tentang kisah cinta seorang pegawai kesehatan dan penulis buku. Skenarionya ditulis oleh Jo Young, otak di balik drama Jugglers.

Drama Psycho But It's Okay sudah menarik perhatian publik karena menjadi drama comeback Kim Soo Hyun dalam lima tahun terakhir dan setelah wamil.

(LID)