JAKARTA - Gading Marten kembali menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, ia kini digosipkan akan melamar Juria Hartmans, model asal Inggris pada awal Maret tahun ini.

Menanggapi kabar tersebut, Gading Marten menepisnya dengan tegas dan singkat.

"Enggak benar (lamaran awal Maret)," kata Gading melalui pesan Whatsapp kepada Okezone pada Senin (17/2/2020).

Mengingat kabar lamaran tersebut muncul karena komentar seorang fashion choreographer yang akrab disapa Papah Edwan, Gading seolah memakluminya. Ia seolah mengakui rekannya itu memang kerap bergurau.

"Dia kan selalu, hahaha," kata Gading.

Sebelumnya, Gading Marten memposting fotonya berdua dengan Juria di Instagram pada 15 Februari 2020. Namun tiba-tiba akun bernama Papah Edwan mendadak menyinggung soal lamaran hingga menyebutkan bulannya.

"Serius awal Maret lamaran? Ya kalau udah sreg mah kita dukung nyo. Lancar semuanya sampai hari H ya," komentar @papah_edwan.

Kabar kedekatan Gading Marten dan Juria Hartmans sudah santer diberitakan sejak Oktober 2019 lalu. Foto kebersamaan mereka yang diunggah Gading sukses menghebohkan publik kala itu.

Namun saat dikonfirmasi soal kedekatannya dengan Juria, Gading sempat menyatakan bahwa ia adalah 'girlriend'. Maksudnya adalah teman perempuannya, bukan kekasih. "Kalau buat bercandaannya kan she's my girlfriend. She's s girl and she's my friend," kata Gading.