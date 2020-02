SEOUL - Crash Landing on You terus mencatat sejarah. Setelah mencatatkan diri sebagai drama dengan rating tertangga dalam sejarah tvN, lagu soundtrack-nya pun berjaya di chart musik.

I Give You My Heart, lagu soundtrack yang Crash Landing on You yang dibawakan oleh IU langsung menguasai berbagai tangga musik begitu dirilis pada 15 Februari 2020. Tiga jam setelah rilis, I Give You My Heart memuncaki realtime chart Melon, Genie, Bugs, dan Soribada.

Mengutip Soompi, I Give You My Heart resmi mencatatkan diri sebagai lagu ke-2 yang meraih sertifikat Perfect All Kill per pukul 14.30 KST, Senin (17/2/2020). Ini menjadi IU sebagai artis Korea ke-2 yang meraih Perfect All Kill di 2020 setelah Zico.

Baca Juga:

- Depak Goblin, Crash Landing on You Jadi Drama dengan Rating Tertinggi di tvN

- Lihat Tiktok Deddy Corbuzier, Agnez Mo: Lu Emang Gila dari Dulu

Sebagai catatan, untuk meraih sertifikat Perfect All Kill, sebuah lagu harus memenuhi syarat All Kill dan menduduki peringkat 1 di iChart’s weekly chart. Syarat All Kill adalah memuncaki realtime dan daily chart 6 portal musik utama Korea, yakni Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, dan Soribada serta realtime chart Flo dan iChart.

Torehan emas ini terasa semakin spesial karena I Give You My Heart merupakan lagu soundtrack pertama IU dalam 9 tahun. Walaupun tahun lalu ia menyanyikan lagu untuk dramanya, Hotel del Luna, namun lagu tersebut tidak pernah resmi dirilis.

(LID)