LOS ANGELES - Permintaan tiket untuk tur konser BTS: "Map of The Soul" mendatang baru saja mengubah rekor dalam waktu tiga hari pertama penjualan tiket. Bahkan jumlah permintaan tiket tersebut berhasil mengalahkan penjualan untuk artis terkenal lainnya seperti Taylor Swift dan Ariana Grande.

Menurut StubHub, yakni situs yang memungkinkan para penggemar untuk membeli dan menjual tiket ke puluhan ribu acara merilis berita tersebut karena beberapa venue untuk konser BTS:Map of The Soul telah ludes dalam beberapa jam.

Situs penjualan tersebut mengatakan hampir dua kali lipat tiket dijual untuk BTS: Map of The Soul.

Para ARMY sebutan untuk penggemar BTS dari puluhan negara yang sudah memebeli tiket membuat boyband asuhan BigHit Entertainment ini menjadi artis terlaris dalam 30 hari terakhir mengalahkan artis besar lainnya seperti Billie eilish, Elton John, Post Malone dan My Chemical Romance.

General manager bidang musik dan teater untuk situs StartHub, Jeff Poirier.

"Permintaan (tiket) Tur BTS 2020 tidak seperti apapun yang pernah kami lihat dari pertunjukkan pop dalam beberapa tahun terakhir." ujarnya.

Dalam konser BTS sebelumnya bertajuk "The Love Yourself World Tour" memiliki penghasilan kotor lebih dari 196.4 juta USD.

Rangkaian tur BTS:Map of The Soul akan dimulai pada bulan April dan akan menyambangi negara-negara di Asia, Amerika Utara dan Eropa. Tur ini sekaligus mempromosikan album terbaru BTS Map of The Soul:7 yang akan segera rilis pada 21 Februari 2020.

(edh)