SEOUL - Situs Ilgan Sports melaporkan, Go Ara akan kembali ke layar kaca dengan membintangi drama terbaru KBS, DoDoSolSolLaLaSol. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh Artist Company, agensi sang aktris.

“Go Ara dengan positif mempertimbangkan tawaran untuk menjadi aktor utama DoDoSolSolLaLaSol,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (14/2/2020).

Apabila negosiasi berjalan lancar, maka Go Ara akan berperan sebagai pianis jail dan kekanak-kanakan. Meski begitu, dia percaya diri, menyenangkan, dan mampu membuat orang-orang tertawa dalam situasi terburuk sekalipun.

Karakter itu terbentuk ketika dia mengalami titik terendah dalam hidupnya setelah keluarganya jatuh miskin. Dalam perjalanannya, Goo Ara akan bertemu pria misterius yang bekerja sebagai pegawai paruh waktu yang akan mengajarkannya arti cinta.

Baca juga: Syuting Miss Hammurabi Belum Selesai, Go Ara Ditawari Drama Lain

Serial DoDoSolSolLaLaSol akan menjadi proyek terbaru Go Ara setelah membintangi Haechi sekitar 6 bulan silam. Drama ini akan disutradarai oleh Kim Min Kyung yang berkolaborasi dengan penulis skenario Oh Ji Young (Terius Behind Me).

KBS kabarnya menjadwalkan DoDoSolSolLaLaSol tayang pada Agustus mendatang, setiap Rabu-Kamis.*

Baca juga: Putri Delina Bantah Calon Istri Sule Mirip Mendiang Lina Jubaedah