JAKARTA - Momen perayaan hari kasih sayang atau Hari Valentine juga ikut diperingati oleh pasangan Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani. Melalui postingan di Instagram, Ardi memperlihatkan momen romantis mereka.

Dalam video, Nia terlihat girang saat lantunan musik lagu berjudul Kembali ke Awal yang dipopulerkan Glen Fredly terdengar. Sambil tersenyum ia menyodorkan tangannya ke arah Ardi. "Kembali ke awal" kata Nia.

"Emang ke mana aja? I always been here," kata Ardi sambil terkekeh.

Kemudian kamera berpindah menyoroti wajah mereka berdua. Nia tampak mesra merangkul sang suami dengan iringan lagu. Sesuai dengan judul lagunya, Kembali ke Awal, Nia mengucapkan pesan untuk sang suami.

"Kita harus menjaga cinta yang seperti di awal, seperti masa pacaran," kata Nia pada Ardi.

Ardi Bakrie pun melukiskan kebahagiaannya ketika melihat Nia yang juga bahagia. Tak lupa ia menyematkan ucapan Hari Valentine kepada sang istri tercinta.

"Mungkin salah satunya arti cinta adalah senang banget ketika lihat orang yang kamu sayangin dan cintain itu senang. Kaya seperti ini deh! Love you sayang, Happy Valentine's Day, yang!," tulis Ardi. Momen mesra Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani tersebut pun sukses mencuri perhatian netizen. Banyak yang merasa gemas dengan kemesraan pasangan yang menikah sejak 1 April 2010 itu. "Gemesshh," komentar seorang warganet. Lainnya ikut memuji pasangan selebritis tersebut, "So sweet banget." "Masya Allah merinding lihatnya. Langgeng sampai maut memisahkan ya kak," doa warganet.