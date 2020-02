JAKARTA - Aktris sekaligus politisi Jane Shalimar, diketahui akan melepas status janda dan menikah dengan seorang pengusaha bernama Arsya Wijaya. Kabarnya, suami Jane Shalimar sendiri merupakan seorang duda beranak dua, yang baru dikenalnya pada Juli 2019 lalu.

Jelang pernikahannya, Jane Shalimar diketahui sempat mengunggah beberapa foto dan video saat dirinya dan sang calon suami melakukan sesi foto prewedding. Bahkan, ia menamakan salah satu tema prewedding mereka dengan This is Our Destiny.

"Teaser sneak peak fragmen cerita 'This is Our Destiny' @arsyawijaya21," tulisnya dalam keterangan cuplikan video preweddingnya di Instagram.

Sebagaimana diketahui, Jane Shalimar dan calon suaminya akan menggelar akad nikah pada Kamis, 20 Februari 2020 mendatang. Rencananya, pernikahan keduanya akan digelar di sebuah hotel kawasan Karawang, Jawa Barat, sekitar pukul 12.00 WIB.

Sebelum dengan Arsya Wijaya, Jane diketahui sempat menikah dengan Vebryanto Indra Kusuma Jahja pada 2004 dan menghasilkan seorang anak bernama Muhammad Zarno. Tak lama setelah bercerai dari Vebryanto, Jane diketahui menikah siri dengan Bobby Syailendra. Pernikahan Jane dengan Bobby diketahui juga tak bertahan lama. Setelah berpisah, ia sempat berpacaran dengan aktor Iko Uwais sebelum bintang The Raid tersebut memutuskan untuk menikahi Audy Item. Terakhir, Jane diketahui sempat menikah dengan Didi Mahardhika sebelum akhirnya bercerai dan memilih untuk mengakhiri petualangan cintanya bersama Arsya Wijaya.