SEOUL - tvN memastikan akan menggarap sekuel Asadal Chronicles. Rencananya, proses syuting akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini. Meski demikian, tvN belum bisa memastikan siapa saja yang akan terlibat dalam penggarapan sekuel tersebut.

“Akan ada waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Saat ini, kami sedang berdiskusi untuk para pemain dan sutradara," ujar tvN dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (13/2/2020).

Klarifikasi tvN itu bermula dari pemberitaan Ilgan Sports, yang melaporkan bahwa sekuel Asadal Chronicles siap diproduksi paling lambat September atau Oktober mendatang.

Sejumlah bintang terdahulunya seperti Song Joong Ki, Jang Dong Gun, Kim Ji Won, dan Kim Ok Bin diharapkan bisa kembali membintangi drama yang berlatar era Korea kuno tersebut. Tim produksi drama itu dilaporkan tengah mengatur jadwal agar para bintangnya bisa kembali di sekuel tersebut.

Sementara posisi sutradara, menurut Ilgan Sports, akan ada perubahan. Kursi yang sebelumnya diisi oleh Kim Won Suk ditempati oleh Kim Kyu Tae dan Hong Jong Chan. Seperti diketahui Kim adalah sosok di balik drama populer It's Okay That Love, sementara Hong menggarap Her Private Life.*

