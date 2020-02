SEOUL – Aktor Song Seung Heon memastikan proyek layar kaca terbarunya dengan membintangi drama Shall We Eat Dinner Together?. Dalam drama adaptasi webtoon itu, dia akan berperan sebagai Kim Hae Kyung.

Soompi menggambarkan, Kim sebagai psikiater yang menganalisa seseorang dengan mengamati mereka saat makan. Dia merawat pasiennya dengan cara tak biasa, melalui makanan dan kudapan.

Meski bersikap santun dan lembut kepada pasiennya, namun Kim Hae Kyung sangat jujur saat mengkritik cita rasa suatu makanan. Dalam drama ini, Song Seung Heon akan beradu akting dengan aktris Crash Landing on You, Seo Ji Hye.

Seo Ji Hye menurut Ilgan Sports, akan berperan sebagai Woo Do Heem, staf perencanaan channel YouTube bernama 2N Box. Meski telah berpacaran dua kali setelah menginjak usia 20 tahun, dia tak bisa merasakan cinta lantaran pernah patah hati.

Serial Shall We Eat Dinner Together? berkisah tentang pria dan wanita setelah mereka melewati proses patah hati yang menyakitkan. Melalui makan malam bersama, mereka memulihkan diri dan mulai merasakan emosi sampai kembali menemukan cinta.

Drama ini akan digarap sutradara Go Jae Hyun yang sebelumnya pernah berkolaborasi dengan Song Seung Heon dalam The Prayer dan Black. Sementara naskahnya ditulis oleh Park Jae Bum, sosok di balik kesuksesan The Fiery Priest.

Lantas, seperti apa chemistry Song Seung Heon dan Se Ji Hye dalam drama ini? Harap bersabar, karena MBC baru akan menayangkan Shall We Eat Dinner Together? pada Mei mendatang.*