SEOUL - Agensi Monsta X angkat bicara terkait insiden jatuhnya Shownu di panggung saat ia menyanyikan lagu Middle of the Night di Amerika Serikat.

"Kami sudah memeriksa dan untungnya tidak terjadi masalah besar," tulis Starship Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Kamis (13/2/2020).

Dalam video yang beredar di Twitter, Shownu dan personel Monsta X dalam posisi berbaris saat membawakan lagu mereka. Dengan ukuran panggung yang tak terlalu luas, lima member ini juga membawakan Middle of the Night sembari melakukan koreografi lagu itu.

Di tengah aksinya, tiba-tiba saja Shownu terjatuh ke belakang bersamaan dengan standing mikrofon. Menyadari insiden ini, Minhyuk yang berada di samping Shownu langsung membantu rekannya bangkit.

Menunjukkan profesionalismenya, penyanyi 27 tahun ini kembali berdiri dan menari, seolah tidak terjadi apa-apa.

Selain bantuan dari Minhyuk, rekan lainnya, Hyungwon juga dilaporkan memberikan mikrofonnya kepada Shownu untuk melanjutkan pertunjukkan mereka.

omfg shownu fell off the stage ://// pic.twitter.com/pGFN73B5mL— luz odalis⁷✨ (@honeynutjoonie) February 12, 2020

Meski sudah diinformasikan Shownu dalam keadaan baik-baik saja, namun penggemar berharap agensi memberikan sang idol dan member Monsta X lainnya istirahat yang cukup.

Sementara itu, Monsta X akan menjadi bintang tamu di acara The Kelly Clarkson Show hari ini, Rabu (13/2/2020). Pelantun Shoot Out tersebut akan mempromosikan album terbaru mereka, All About Luv yang rilis 14 Februari mendatang.

