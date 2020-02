SEOUL - Kim Soo Hyun dilaporkan menjadi artis dengan bayaran termahal per episode sepanjang sejarah drama Korea. Ia digaji USD167.000 atau setara Rp2,29 miliar di serial terbaru, I'm Psycho But It's OK.

Mengutip Allkpop, Senin (10/2/2020), Kim Soo Hyun juga dikabarkan akan mengantongi uang lebih banyak lagi. Lantaran aktor 31 tahun ini siap mendapatkan sebagian keuntungan dari biaya lesensi dari Netflix dan penempatan produk dalam drama tersebut.

Sebelum Kim Soo Hyun, rekor itu telah dipegang Lee Byung Hyun. Dalam serial Mr. Sunshine (2018) ia dibayar USD126.000 atau setara Rp1,72 miliar per episode.

Selain memegang rekor baru, serial ini juga menjadi comeback Kim Soo Hyun sebagai bintang utama setelah 5 tahun absen.

Seperti diketahui, dalam serial Hotel Del Luna dan Crash Landing On You, aktor yang baru selesai wajib militer ini hanya menjadi cameo. Sementara dalam I'm Psycho But It's OK, ia akan berperan sebagai Moon Kang Tae, karyawan di rumah sakit jiwa.

Tugasnya menuliskan kondisi pasien dan menghadapi situasi tak terduga seperti perkelahian atau pasien yang kabur.

Secara garis besar, I'm Psycho But It's OK akan berkisah tentang seorang pria yang bekerja di bangsal psikiatris dan seorang perempuan antisosial yang berprofesi sebagai penulis buku. Tayang pada semester awal 2020, serial ini disutradarai Park Shin Woo yang sebelumnya menggarap Encounter dan Don't Dare To Dream.