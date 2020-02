LOS ANGELES - Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) ternyata memiliki kejutan tersendiri pada penyelenggaraan Oscars 2020. Eminem tiba-tiba naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu Lose Yourself.

Kemunculan Eminem ini tidak diduga oleh para tamu undangan yang hadir. Kejadian itu terasa begitu cepat karena pada saat bersamaan para tamu undangan sedang disuguhkan cuplikan soundtrack paling memorable sepanjang masa.

Lagu Lose Yourself sendiri merupakan pemenang dalam Best Soundtrack Oscars 2003. Lagu ini menjadi soundtrack dari film 8 Mile yang juga dibintangi oleh Eminem.

Kejutan penampilan Eminem di panggung Oscars 2020 memang menjadi sebuah perbincangan hangat di dunia maya.

Pada platform Twitter, misalnya, banyak meme bermunculan yang memperlihatkan ekspresi tamu undangan yang dikagetkan dengan aksi Eminem membawakan lagu Lose Yourself. "Kupikir Oscars kali ini akan membosankan. Lalu mereka tiba-tiba mengeluarkan Eminem dengan Lose Yourself," tulis netizen. "Sejujurnya aku tidak tahu apa maksud dari kemunculan Eminem ini. Tapi gambar-gambar reaksi dari para tamu sungguh luar biasa," timpal netizen lainnya.