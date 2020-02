SEOUL - Setelah Song Seung Heon mengonfirmasi kehadirannya sebagai pemeran utama dalam drama MBC terbaru, Shall We Eat Together? kini giliran Naeun Apink dan Lee Ji Hoon yang diincar untuk mendampinginya.

Mengutip Soompi, Minggu (9/2/2020), agensi Naeun, Play M Entertainment menyatakan aktris asuhannya memang mendapat tawaran itu. Ia tengah mempertimbangkan untuk bergabung dalam drama yang disutradarai oleh Go Jae Hyun ini.

"Song Naeun saat ini sedang mempertimbangkan secara positif untuk mengambil peran di drama MBC terbaru, Shall We Eat Together," ungkap perwakilan agensi kepada media setempat.

Sebelumnya, pada awal bulan ini Lee Ji Hoon juga telah didekati untuk bergabung dalam drama ini. Menurut agensinya, G-Tree Creative, Lee Ji Hoon saat ini juga tengah dalam tahap diskusi untuk tawaran tersebut.

Shall We Eat Together? merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama. Drama ini berkisah mengenai cerita romantis antara pria dan wanita yang terbiasa hidup sendiri dan telah melewati patah hati yang menyakitkan.

Namun, setelah mereka berdua makan malam bersama, keduanya saling memulihkan perasaan masing-masing dan kembali merasakan cinta.

Song Seung Heon akan berperan sebagai pemeran utama bernama Kim Hae Kyung. Sedangkan, Seo Ji Hye sampai saat ini belum mengiyakan tawaran peran sebagai pemeran utama wanita, Woo Do Heem.

Saat ini, Seo Ji Hye tengah disibukkan dengan drama populer tvN yang tengah mengudara, Crash Landing on You.

Shall We Eat Together? dijadwalkan tayang Mei mendatang di MBC dengan mengisi slot hari Senin dan Selasa. Naskah drama ini ditulis oleh Park Jae Bum, penulis drama populer The Fiery Priest.

