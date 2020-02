SEOUL - Maknae Red Velvet, Yeri tengah berada di London. Yeri terbang ke London untuk melakukan pemotretan dengan majalah Marie Claire.

Baca Juga: Ariana Grande Unggah Foto Bareng BTS, Yeri Red Velvet Iri

Kedatangan pertama Yeri ke Ibu kota Inggris itu langsung mendapat sambutan hangat dari fans. Dari foto dan video yang tersebar di media sosial, terlihat banyak fans menyambut Yeri di bandara.

Melihat penggemar yang sudah menunggunya, Yeri menyempatkan diri untuk berinteraksi singkat dengan mereka. Selain menerima semua surat dan hadiah yang diberikan fans, idol kelahiran 5 Maret 1999 itu juga memberikan tanda tangan untuk penggemar.

SHUYSRBRHRHR I JUST SAW YERI ARRIVE IN LONDON SHES THE CUTEST PERSON EVER I CANTH pic.twitter.com/2OEVXDxs1k— gisela⁷ ☻ (@fallingvmin) February 8, 2020

Sikap ramah Yeri membuat fans makin jatuh hati. Selain memuji keramahan pelantun Bad Boy tersebut, penggemar juga mengomentari penampilan Yeri yang dinilai sangat mungil.

"Aku baru saja melihat Yeri tiba di London. Dia adalah orang paling imut yang pernah kutemui," tulis @fallingvmin sembari mengunggah video Yeri di bandara.

Fan: she’s so smoll



Also yeri: yeah i’m so smoll



AAAA KYUTIIEE😩❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UTfG1nIG9Y— cil (@gyultacil) February 8, 2020

"Selamat datang di London, Yeri malaikat kami," sambung @myiens.

Sementara di video lain, Yeri terekam menyahuti pernyataan fans yang menyebut dirinya sangat mungil. "Yes, i am so small," kata Yeri sembari tertawa.

Baca Juga: Jatuh dari Apartemen, Putri Karen Pooroe Meninggal Dunia

Tak hanya penggemar, Yeri juga merasa senang bisa bertemu mereka di bandara. Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan di Instagram Story, Minggu (9/2/2020) WIB.

"London! Aku sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu kalian, guys. Aku sangat mencintai kalian!" tulisnya.

(LID)