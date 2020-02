SEOUL - iKON resmi merilis mini album ke-3, i DECIDE pada 6 Februari 2020. Ini menjadi debut Bobby cs setelah sang leader, B.I hengkang dari grup tersebut.

Baca Juga: Fansign iKON hingga Konser GOT7 Ditunda Gara-gara Virus Korona

Meski tak lagi tergabung, penggemar iKON yang biasa disapa iKONIC tetap bisa merasakan kehadiran sosok B.I alias Kim Hanbin di album tersebut. Sebab hampir semua lagu di album tersebut ditulis B.I, kecuali single Flower.

iKONIC menduga lagu yang dibuat oleh Donghyuk bersama HRDR dan iHwak ditujukan untuk B.I. Dugaan itu didasarkan pada lirik di Flower yang sama dengan kata-kata sang rapper.

Mengutip Koreaboo, Minggu (9/2/2020), lirik tersebut berbunyi, "Bersama bunga seperti dirimu/ mengikuti angin yang tak lain adalah kamu/ pergi menjauh/berhamburan/."

Saat iKON tampil di Weekly Idol, B.I pernah mengatakan jika ia ingin dilahirkan sebagai angin. Alasannya, karena ia ingin bisa bebas pergi kemanapun.

the “following your wind” line alone in flower gives it away that this song is for hanbin #iKON_iDECIDE pic.twitter.com/99t37JUTan — 𝐲𝐮𝐧 (@ikonida) February 6, 2020

B.I berkata, “Aku ingin lahir kembali seperti angin di kehidupan mendatang. Dia bebas dan tidak perlu bertahan di satu tempat. Dia pergi kemanapun dia ingin. Aku ingin menjadi angin dan berhembus pergi.”

“(Lagu) Flower memiliki efek yang kuat padaku. Aku 100 persen yakin lagu itu dibuat untuk Hanbin. Donghyuk dan Bobby melakukannya dengan baik, meletakkan kata-kata itu pada lirik," tulis iKONIC.

Flower hit me so hard. I am a hundred percent sure that this was made for hanbin. Donghyuk and Bobby did so well putting the right words in the lyrics. The result? I ugly cried.@YG_iKONIC#iKON_iDECIDE #DIVEwithiKON— SEVEN FOREVER (@donghyukscharm) February 6, 2020