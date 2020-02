JAKARTA - Harley Quinn akan kembali muncul di layar bioskop pada pekan ini. Peran yang dimainkan oleh Margot Robbie ini dibuatkan film solo berjudul Birds of Prey.

Birds of Prey mengambil setting waktu setelah Suicide Squad. Cerita dibangun dengan narasi bahwa Harley Quinn galau karena putus dengan Joker. Margot Robbie menjelaskan bahwa alasan itu membuat Joker absen dalam film kali ini.

"Ia hanya akan sepenuhnya menjadi cerita tentang Harley dan Joker atau Joker harus dikeluarkan. Saya sangat ingin melihat Harley memiliki girl gang dan sepertinya ada jurang besar di pasar untuk film aksi geng cewek-cewek," katanya.

Pada film Birds of Prey, DC Comics memang mengandalkan girl gang sebagai pengikat ceritanya. Harley Quinn akan bergabung dengan Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Montoya (Rosie Perez), dan Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Kekacauan di kota Gotham pun mulai terjadi akibat kehadiran gang ini.

DC Comics dan Warner Bros. sengaja menyuntikkan tema emansipasi wanita dalam film ini. Judul asli filmnya sendiri adalah Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Ewan McGregor yang berperan sebagai Black Mask mengaku bangga bisa berpartisipasi di film ini karena tema emansipasi yang diusungnya.

"Kami sudah membicarakannya, kami berdua bangga bermain dalam film yang melawan misoginis, bukan hanya dalam istilah ekstrimnya, tapi juga dalam keseharian. Perempuan menghadapi misoginis setiap hari," kata Ewan McGregor.