JAKARTA - Margot Robbie menjadi bintang utama film Barbie besutan sutradara Greta Gerwig. Dilansir dari purewow, Sabtu (23/7/2022) Robbie mendapat bayaran yang mencengangkan USD12,5 juta atau sekitar Rp187 miliar untuk perannya.

Jumlah yang sama akan diterima lawan mainnya, Ryan Gosling. Peringkat baru yang dirilis oleh Variety, menyebutkan bahwa gaji ini membuat Robbie menjadi aktris dengan bayaran tertinggi tahun 2022.

Tepat di belakang Robbie adalah bintang Stranger Things Millie Bobby Brown, yang mendapatkan USD10 juta atau sekitar Rp150 miliar dari Netflix untuk Enola Holmes 2, sekuel film misteri tahun 2020 tentang saudara perempuan remaja Sherlock Holmes. Brown diikuti oleh Emily Blunt, yang menerima USD4 juta atau sekitar Rp60 miliar untuk perannya dalam film karya Christopher Nolan yang akan datang, Oppenheimer.

Menurut Variety, aktor Hollywood dengan bayaran tertinggi tahun 2022 adalah Tom Cruise, yang mendapat USD100 juta atau sekitar Rp1,5 triliun untuk Top Gun: Maverick. Situs tersebut memperkirakan bahwa jumlah ini kemungkinan akan menjadi lebih tinggi lagi, berkat kesuksesan sekuel Top Gun di box office. Kedua setelah Cruise adalah Will Smith, yang menerima USD35 juta atau sekitar Rp525 miliar untuk Emancipation, diikuti oleh Leonardo DiCaprio, yang diberi $30 juta atau sekitar Rp 450 miliar untuk Killers of the Flower Moon.

Sementara detail Barbie masih dirahasiakan, Robbie mengatakan kepada British Vogue bahwa peran itu sangat berat dan menantang. Dia mengatakan pemirsa dapat mengharapkan hal yang tidak terduga. “Orang-orang pada umumnya mendengar 'Barbie' dan berpikir, 'Saya tahu seperti apa film itu nantinya,' dan kemudian mereka mendengar bahwa Greta Gerwig menulis dan mengarahkannya, dan mereka seperti, 'Oh, well, mungkin saya tidak…...'"

(aln)