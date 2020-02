JAKARTA – Energi terbaik terus ditiupkan Java Jazz Festival. Untuk edisi 2020, grup musik legendaris dunia The Jacksons diplot sebagai kado terbaik, yang akan diselenggarakan pada Sabtu (29/2). Selain kumpulan kakak mendiang Michael Jackson, Java Jazz Festival 2020 juga menawarkan aksi kekinian Omar Apollo dan beragam musisi lain.

Java Jazz Festival 2020 secara keseluruhan digelar 28 Februari hingga 1 Maret. Event ini bisa dinikmati di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kehadiran The Jacksons dipastikan membuat pesta jazz tahun ini semakin spesial. Apalagi, The Jacksons sedang menggelar tur 50 tahun masa berkaryanya.

President Director Java Festival Production Dewi Gontha mengatakan, The Jackson menguatkan warna event.

“Java Jazz Festival 2020 makin menarik dengan kehadiran The Jacksons. Mereka sangat populer dengan beragam karya terbaiknya. Fansnya kuat. Untuk itu, kami mengundang publik untuk bergabung di Java Jazz Festival 2020. Ada beragam kemeriahan live music yang disajikan,” kata Dewi.

Grup pelantun I Want You Back ini beranggotakan 3 musisi tenar. Ada Jackie Jackson, Tito Jackson dan Marlon Jackson. Selama 50 tahun eksis, The Jacksons memiliki sejarah luar biasa.

Pada awal kemunculan di tahun 1966, mereka mengusung nama The Jackson 5. Personil tambahannya ada Michael Jackson dan Jermaine Jackson. Lalu, namanya berganti menjadi The Jacksons dan bertahan hingga kini.

Mereka mengawali karirnya dengan beragam single hits. Selain I Want You Back, single ABC, The Love You Save, dan I’ll Be There sukses memuncaki Billboard Hot 100. Adapun single Mama's Pearl, Never Can Say Goodbye, dan Dancing Machine menduduki Top 5 Hits Pop. Single tersebut juga berstatus nomor 1 di tangga lagu single R&B. Prestasi lainnya, mereka 2 kali menjadi nominator Grammy Award.

“Mereka memang fenomenal, apalagi di era 1970-an. Kami beruntung karena The Jacksons bisa singgah di Java Jazz Festival 2020. Ini tentu menjadi moment yang langka. Apalagi, mereka sudah menyiapkan kejutan bagi fansnya di sini,” tegas Dewi.

Meski menjadi grup lawas, karya The Jacksons dikenal hingga kini. Lagu I Want You Back bahkan menjadi pengisi film Marvel, Guardian of the Galaxy. Idol K-Pop Twice bahkan sempat mengaransemen ulang beberapa lagu The Jacksons. Selain karya fenomenal, The Jacksons juga dianggap sebagai pelopor boyband. Sebut saja, Backstreet Boys, New Edition, N*SYNC, New Kids on the Block, The Jonas Brother, hingga One Direction.

“Java Jazz Festival 2020 semakin gemerlap dengan aksi The Jacksons juga musisi lainnya. The Jacksons selama ini menjadi inspirasi bagi industri musik dunia. Kami tentu gembira karena mereka datang ke Java Jazz Festival 2020,” terang Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelengggara Kegiatan (Event) Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Rizki Handayani.

Selain The Jacksons, Java Jazz 2020 juga semakin gemerlap dengan aksi Omar Apollo pada Minggu (1/3). Omar saat ini digandrungi oleh para milenial. Memiliki musikalitas tinggi, Omar mampu menulis dan bernyanyi dalam beragam genre. Selain Jazz, Omar mumpuni di genre R&B, Funk, Soul, hingga Pop. Saat ini, Omar telah menelorkan album Stereo (2018) dan Friends (2019). “Komposisi daftar musisi pengisi Java Jazz Festival semakin menarik dengan nama Omar Apollo. Figur Omar luar biasa karena bisa menyanyi dan menulis lagu sekaligus. Dia itu sangat disukai oleh kaum muda dunia. Popularitasnya sekarang ini sedang tinggi,” jelas Rizki. Java Jazz Festival 2020 pun semakin berwarna dengan kehadiran musisi lainnya, baik lokal maupun luar. Ada Benny Mustafa N Jongens, Dwiki Dharmawan feat Nadin Amizah, Jay Som, Jeff Lorber Fusion Trio, hingga KRLY. Nama lainnya, Maya Hasan, Michael Paulo & Gregg Karukas feat Melissa Manchester, Michael White, Mldjazzproject All Star feat Devinta, hingga Moneva. Daftar musisi yang tampil di Java Jazz Festival 2020 pun semakin panjang. Ikut bergabung juga Arta, Mldjazzproject S4 Feat Potret, Fariz RM & Humania, Nita Aartsen Quintet, dan Nusantero. Ada juga musisi Pamungkas, Paulinho Garcia, Phil Perry, RINI, Ron King Big Band, The Steve McQueens, United States Air Force Band of the Pacific, hingga Yongky Vincent. “Komposisi terbaik memang dimiliki Java Jazz Festival 2020. Wisatawan dijamin akan terpuaskan oleh aksi banyak musisi yang tampil. Pasti sangat meriah. Pokoknya momentum terbaik ini jangan sampai terlewatkan. Jangan lupa ajak serta keluarga dan kerabat lainnya,” tutup Rizki. (cm) (wil)