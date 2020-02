LOS ANGELES – Margot Robbie terlihat begitu totalitas saat memerankan tokoh Harley Quinn. Dia pun tampil dengan rambut ikat dua berponi dan mengenakan pakaian warna-warni.

Kepada BBC Radio, Margot Robbi mengatakan untuk mengubah tampilannya menjadi Harley Quinn, dirinya harus menghabiskan waktu selama dua setengah jam untuk berdandan.

Aktris sekaligus produser Birds of Prey itu harus mengecat seluruh tubuhnya, mengenakan wig, menato tubuhnya, memberikan efek bekas luka hingga perubahan lainnya.

Sementara itu, dalam kehidupan nyata, rambut Margot Robbie sendiri jauh berbeda dengan Harley Quinn. Robbie memiliki rambut panjang yang pirang dengan warna hitam di bagian atas.

Begitu juga untuk urusan dandanan yang sangat berbeda dengan Harley Quinn. Aktris 29 tahun ini memoles wajahnya dengan make up yang jauh lebih ringan dibandingkan tokoh Harley Quinn.

Margot Robbie sendiri sebelumnya memerankan Harley Quinn di fim Suicide Squad pada tahun 2016 lalu. Dia kembali memerankan tokoh yang sama dalam Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

(edh)