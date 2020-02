SEOUL - Aktor Crash Landing on You, Lee Shin Young dituding sebagai pelaku bullying saat masih bersekolah. Tuduhan itu, datang dari seorang warganet yang mengaku sebagai teman SMA sang aktor.

Dalam sebuah forum daring, warganet tersebut merilis detail 'kejahatan' yang dilakukan aktor 22 tahun tersebut. Pertama, Lee Shin Young menendang teman kelasnya sebanyak 3 kali saat waktu istirahat.

Warganet itu menjelaskan, alasan Lee Shin Young melakukan aksinya tersebut hanya karena korban melihatnya. "Dia akan mengumpulkan teman-temannya untuk membully anak itu dengan kata-kata kasar," ujar netizen tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (5/2/2020).

Kedua, Lee Shin Young dan teman-temannya berkumpul di toilet dan memaksa anak-anak lain melakukan masturbasi. Setelahnya, mereka akan menertawai anak-anak tersebut.

Ketiga, aktor Contract Friendship itu dan teman-temannya akan mengeroyok anak-anak lain di dalam kelas. Kenakalan Shin Young, menurut netizen tersebut, membuat dia terkenal di sekolah dan kawasan rumahnya.

"Karena itu, Lee Shin Young kemudian mengganti identitasnya setelah menyelesaikan SMA," ujar warganet tersebut.

Di lain pihak, seorang pengguna Internet memberikan pembelaannya untuk sang aktor. Dalam komentarnya, netizen itu mengaku bahwa Shin Young hanyalah remaja biasa saja saat sekolah.

"Aku tak mengerti dari mana datangnya gosip tersebut," ujarnya.

Menariknya, tak lama warganet yang mengaku teman sekolah Lee Shin Young itu malah mengunggah permintaan maafnya. Dia mengaku, telah asal menuduh sang aktor.

"Aku hanya mengingat kejadian itu sekilas dan tak tahu detailnya. Apalagi, peristiwa itu terjadi sudah cukup lama, aku tak bisa mengingatnya dengan jelas," katanya.

Dalam lanjutan keterangannya, pria itu mengaku bahwa Lee Shin Young bukanlah pelaku pembullyan tersebut. Dia hanya memiliki tinggi dan perawakan serupa dengan pelaku pembullyan tersebut.

"Aku rasa, ingatanku bermasalah. Aku menyesal, karena pernyataanku yang belum terkonfirmasi itu bisa saja melukai orang lain dan menimbulkan kesalahpahaman," katanya.

Lee Shin Young memulai debut aktingnya pada 2018, lewat web drama berjudul Just One Bite. Namun, dia baru menarik perhatian penonton setelah berakting menjadi tentara Korea Utara bernama Park Kwang Beomin dalam Crash Landing on You.*