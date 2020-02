JAKARTA - Medina Zein hingga saat ini masih menjalani rehabilitasi di Lemdikpol, Jakarta Selatan, lantaran tersandung kasus narkoba. Pasalnya, penyakit bipolar yang ia derita, mengharuskannya untuk mengonsumsi beberapa obat, yang di dalamnya mengadung zat amphetamin.

Terakhir, isri dari Lukman Azhari ini diketahui mengunggah foto di akun Instagramnya pada 3 Januari 2020 dan mengucapkan permohonan maaf atas kasus yang menimpanya. Dan kini, usai vakum bermain Instagram selama beberapa waktu, rekan Zaskia Sungkar ini kembali mengunggah foto pribadinya berikut keterangan foto.

"Saat ini sampai beberapa waktu kedepan, postingan akan diwakilkan oleh management team Medina Zein," tulis perwakilan manajemen Medina Zein.

"Terimakasih atas segala support yang diberikan, she keeps telling us that she misses all of you. Best regrads from her," sambungnya.

Unggahan Medina Zein tersebut diketahui langsung mendapatkan respon dari para netizen dan juga rekan-rekan artis. Bahkan mereka juga turut memberikan semangat pada ipar keluarga Azhari tersebut.

"Fii amanillah sayaang.. Stay strong sayaang," tulis Rizty Tagor. "Semoga lekas sembuh ya mbak. Bebas dsri segala macam obat-obatan terlarang. Kembali kepada Allah rutin kajian fan mermajelis dengan orang-orang soleh semangat," tulis salah satu akun.