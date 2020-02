PADANG - Audisi The Voice Kids season 4 yang digelar di hotel Whiz Prime, Kota Padang mendapat antusias tinggi dari peserta. Peserta yang kebanyakan didampingi orangtua dan sanak saudara, datang sejak pagi hingga sore.

“Kita pernah mengadakan The Voice Kids seasons 2 di Kota Padang tapi yang ke-3 tidak di Padang. Baru tahun ini kita adakan, akhirnya kita melihat sepertinya harus ke Padang. Ini karena hasil riset kita, baik itu sosial media maupun dari teman-teman kita alumni," kata Creative Coordinator The Voice Kids Season 4, Hasbi Assidiqi di sela-sela audisi, Minggu (2/2/2020).

"(Peserta) Kota Padang terutama di usia SD dan SMP di bidang tarik suara lagi naik-naiknya. Makanya kita akomodir antusiasme dengan menghadirkan audisi terbuka program The Voice Kids seasons 4 di Kota Padang ini,” sambungnya.

Untuk audisi The Voice Kids season 4 di Padang ini, kata Hasbi, mereka akan melakukan proses penyaringan terbaik untuk menentukan perwakilan ke Jakarta. Nantinya, hanya tiga peserta terbaik yang akan lolos ke Jakarta dan berhadapan dengan wakil-wakil dari kota lain.

“Setelah audisi The Voice Kids season 4 ini akan dihubungi lagi anak-anak yang lolos. Kemudian akan dikarantina dia di Jakarta, ditemani walinya satu orang, dan akan mengikuti rangkaian proses tahap di blind audition," papar Hasbi.

Shefeena Fitri Fadila (14), salah satu peserta dari Kota Padang sangat bersemangat mengikuti audisi kemarin. Usut punya usut, Shefeena ternyata pernah mengikuti The Voice Kids 2, namun gugur di Blind Audition.

“Saat masuk grogi banget. Sudah keluar (ruang audisi) lega kali. Tadi saya bawa lagu Safe to Say dan Rise Up. Saya tadi diwawancara sudah ada perkembangan,” cerita Shefeena.

(LID)