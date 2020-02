JAKARTA - Isyana Sarasvati dam Rayhan Maditra telah sah menjadi pasangan suami istri. Pada Minggu, 2 Februari 2020, bertempat di sebuah hotel mewah di Bandung, Jawa Barat, Isyana resmi dipersunting oleh Rayhan Maditra dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar SGD2020.

Usai menggelar prosesi akad nikah, Isyana dan Rayhan mengaku bahagia atas pernikahan mereka. Isyana menyebut proses akad nikah yang berlangsung pagi hari kemarin, berjalan dengan lancar.

"Rasanya lega dan bahagia. Setelah melewati perjalan panjang hari yang dinantikan tiba," ujar Isyana dalam konferensi pers usai akad nikah, di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 2 Februari 2020.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar," sambungnya.

Lantas, apa yang membuat pelantun Mimpi ini yakin dengan pilihannya untuk menjadi istri Rayhan yang berprofesi sebagai dokter?

"Cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti dengan satu paragraf maupun satu buku enggak cukup untuk menceritakan perjalanan kita. Yang pasti kita merasa saling nyaman satu sama lain, saling melengkapi," papar Isyana.

"Dan Semua perjalanan dan lika-liku yang telah kita lewati menjadikan kita pribadi kita lebih baik. Itu yang membuat kita yakin. Yes, he is the one atau she is the one," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, hubungan asmara Isyana dan Rayhan Maditra telah berlangsung sejak keduanya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sempat menjalani hubungan asmara jarak jauh, pasangan yang telah berpacaran selama 12 tahun ini diketahui mantap menikah setelah sebelumnya menjalani proses lamaran pada Desember 2019 kemarin.

