JAKARTA - Dominic Toretto bersama kelompoknya akan kembali hadir menyapa para penggemarnya lewat Fast and Furious 9: The Fast Saga. Universal Pictures pun sudah merilis trailer sekuel kesembilan yang memberikan sejumlah kejutan kepada penggemarnya.

Dengan perilisan trailer tersebut, maka Universal Pictures siap untuk menayangkan film itu pada 22 Mei 2020. Sambil menunggu perilisan film ini, berikut 5 fakta menarik tentang Fast and Furious 9 seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber:

Kehadiran Bintang Baru

Fast and Furious 9 menghadirkan deretan bintang baru untuk beradu akting dengan Vin Diesel cs. Selain Michael Rooker dan Cardi B, John Cena menjadi salah satu daya tarik utama dalam film ini.

Mengutip IMDb, pegulat WWE itu akan berperan sebagai Jakob, saudara Dominic Toretto yang telah lama hilang. Hal itu ditegaskan Michelle Rodriguez yang berperan sebagai Letty Ortiz dalam trailer film tersebut.

Pada durasi 1 menit 22 detik, Letty berkata, “Jakob adalah saudara laki-laki Dom.” Pada bagian lain dari trailer diketahui bahwa Jakob selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari Dominic Toretto (Vin Diesel).

Absennya Dwayne Johnson

Pada sekuel kesembilan ini, Fast and Furious tak menampilkan Luke Hobbs, karakter yang identik dengan Dwayne Johnson. Padahal aktor berkepala plontos itu sudah terlibat sejak sekuel kelima hingga kedelapan.

Kendati demikian, sejumlah pemain tetap film ini akan kembali hadir di antaranya Vin Diesel, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris dan Tyrese Gibson.

Syuting di Empat Negara

Penggarapan film Fast and Furious 9 dilakukan di empat negara berbeda: Inggris, Thailand, Amerika Serikat, dan Georgia. Khusus di Thailand, pengambilan gambar dilakukan di tiga lokasi sekaligus: Provinsi Krabi, Pulau Ko Pha-Ngan, dan Phuket.

Proses Syuting Sempat Tertunda

Hal nahas sempat dialami pemeran pengganti Vin Diesel, Joe Watts saat syuting pada di studio Warner Bros. di Inggris, Juli 2019.

Dia terjatuh dari ketinggian 9 meter hingga mengalami cedera parah di kepala. Akibat insiden itu, syuting sempat ditunda kala itu.

Justin Lin Kembali Jadi Sutradara





Justin Lin kembali menjadi sutradara Fast and Furious untuk kelima kalinya. Sebelumnya, pria 46 tahun itu juga mengarahkan film Fast and Furious: Tokyo Drift (2006), Fast and Furious (2009), Fast Five (2011), dan Fast and Furious 6 (2013).*

