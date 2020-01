SEOUL - Yang Se Jong akan kembali ke Rumah Sakit Dol Dam dalam Romantic Doctor Kim 2. Dia akan kembali berperan sebagai Do In Bum, karakter yang pernah dibintanginya pada musim pertama.

"Yang Se Jong syuting Romantic Doctor Kim 2 pada 1 Februari mendatang. Tapi jadwal tayang penampilan cameo-nya masih belum ditentukan," ujar Good People Entertainment selaku agensi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, Kamis (30/1/2020).

Yang Se Jong memiliki ikatan sangat kuat dengan Romantic Doctor Kim mengingat drama itu adalah proyek debutnya di layar kaca. "Maka ketika tawaran menjadi cameo datang, dia menerimanya," imbuh agensi tersebut.

Dari peran pendukung, aktor 27 tahun itu kemudian menjadi aktor utama dalam sederet drama populer. Drama Temperature of Love, Still 17, hingga My Country adalah beberapa di antaranya.

Sementara itu episode terakhir Romantic Doctor Kim 2 yang tayang pada 28 Januari 2020, sukses melampaui rating 20 persen. Sejauh ini, capaian itu merupakan rating tertinggi drama arahan Yoo In Shik tersebut.*

(SIS)