LONDON - Aktor Robert Pattinson resmi memulai syuting film The Batman di London, Inggris. Hal itu dibocorkan sang sutradara, Matt Reeves lewat kicauannya di Twitter, pada 28 Januari silam.

Dalam unggahannya, sutradara 53 tahun itu membagikan foto clapper board (papan shot) yang bertuliskan ‘Adegan 17’. Bersama unggahan itu dia membubuhkan dua tagar: ‘hari pertama (syuting)’ dan ‘The Batman’.

Reeves menautkan unggahan itu ke akun Greig Fraser yang berperan sebagai director of photography dalam film tersebut. Unggahan Reeves itu kemudian ditanggapi oleh Mattson Tomlin, salah satu penulis skenario The Batman.

“Kalian (Reeves dan Fraser) tak pernah tahu pekerjaan luar biasa apa yang sedang kita kerjakan,” ujar Tomlin dalam unggahannya. J.A Bayona, filmmaker di balik film Jurassic World: Fallen Kingdom dan serial Lord of the Rings juga memberikan dukungannya dengan menuliskan, “Semangat!!”

Baca juga: Demi Batman, Robert Pattinson Latihan Jiu-Jitsu

Mengutip Deadline, Rabu (29/1/2020), film The Batman arahan Matt Reeves ini tidak akan melanjutkan kisah film sebelumnya. Detail plot film ini masih ditutup rapat oleh sutradara dan Warner Bros.

Namun Robert Pattinson dipastikan akan beradu akting dengan Colin Farrell (The Penguin), Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (The Riddler), John Turturro (Carmine Falcone), dan Peter Sarsgaard dalam The Batman.

Warner Bros. dijadwalkan menayangkan The Batman pada 25 Juni 2021.*

Baca juga: Lewat Unggahan Ini, Salmafina Sunan Tanggapi 'Perjodohan' dengan Bule Muslim