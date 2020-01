SEOUL - Setelah sukses He is Psychometric, Kim Dasom kembali ke layar kaca dengan membintangi drama terbaru JTBC, Did We Love?. Dia dipastikan akan beradu akting dengan Son Ho Jun, Song Ji Hyo, dan Kim Min Joon dalam drama tersebut.

Mengutip Soompi, Dasom akan berperan sebagai Joo Ah Rin, seorang aktris yang memiliki imej sempurna di mata penggemarnya. Dia selalu menjadi trendsetter, apapun yang dikenakannya akan selalu terjual habis.

Hal itulah yang membuat Joo Ah Rin mendapat julukan Asia’s First Love. Namun di luar kariernya sebagai artis ternama, dia memiliki kehidupan percintaan yang terbilang rumit.

Cinta pertama Joo Ah Rin adalah Oh Dae Oh, guru SMA tempatnya bersekolah. Namun suatu hari, pria itu muncul kembali dalam kehidupannya sebagai penulis buku ternama bernama Cheon Eok Man. Pertemuan itu, membuat Joo Ah Rin berusaha mendapatkan cintanya.

Baca juga: SISTAR Bubar, Dasom Fokus Berakting

Staf produksi Did We Love? memuji Dasom sebagai aktris yang memiliki banyak pesona. “Kami sangat menantikan bagaimana Dasom akan memerankan karakter Joo Ah Rin yang memiliki kepribadian dan energi yang indah,” ujar staf itu seperti dikutip dari Soompi, Selasa (28/1/2020). Drama Did We Love? berkisah tentang perjalanan hidup Noh Ae Jung (Song Ji Hyo) yang berstatus janda selama 14 tahun. Hidupnya berubah drastis setelah bertemu empat pria dengan pesona yang berbeda. Empat pria itu akan diperankan oleh aktor Kim Min Joon, Son Ho Jun, Koo Ja Sung, dan Song Jong Jo. Drama Did We Love? akan diarahkan oleh Jo Hyun Tak, sutradara yang yang pernah sukses menggarap drama populer Sky Castle. Meski belum ada jadwal pasti, namun JTBC mengagendakan Did We Love? tayang pada semester I-2020.* Baca juga: Dihujat karena Berselingkuh, Aktris Arthdal Chronicles Tutup Akun Medsos