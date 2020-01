LOS ANGELES - Mikrofon BTS yang ditandatangani personelnya berhasil terjual dengan harga fantastis, USD83.200 atau setara Rp1,13 miliar pada 24 Januari 2020. Lelang tersebut diperuntukkan untuk amal sekaligus merayakan Grammy Week 2020.

Tujuh mikrofon BTS yang telah ditandatangani pelantun Boy With Luv tersebut terjual USD83.200 atau setara Rp1,13 miliar pada 24 Januari 2020. Nilai ini menjadi yang termahal sejak lelang itu dibuka, Desember 2019.

Melansir Koreaboo, harga lelang awalnya dipatok USD5.000 pada Desember lalu. Namun nilai itu terus bertambah hingga USD50.000 seminggu sebelum ditutup. 1 jam 17 menit 48 detik jelang berakhirnya lelang, mikrofon itu berhasil menyentuh angka tertinggi.

Dana tersebut akan diserahkan kepada badan amal MusiCares dari Recording Academy, Amerika Serikat. Organisasi ini telah memberikan USD60 juta untuk kesehatan, keuangan dan rehabilitasi kepada mereka orang-orang yang berkecimpung di dunia musik.

Berdasarkan keterangan dari perusahaan lelang, Julien’s Auctions, mikrofon tersebut memiliki sejarah panjang dengan grup asuhan Big Hit Entertainment tersebut.

Mikrofon ini digunakan BTS pada tahun 2017 hingga 2019, khususnya selama konser mereka bertajuk Love Yourself: Speak Yourself di Citi Field, New York pada 6 Oktober 2018.

BTS juga telah menyampaikan kebahagiaan mereka terlibat dalam Person of The Year MusiCares 2020 dengan menyumbangkan tujuh mikrofon.

“Melalui donasi ini, kami berharap orang-orang dapat mengingat pesan tulus dan sepenuh hati dari kami untuk ‘Love Your Self: Speak Yourself,” ujar RM cs ini seperti dikutip dari Soompi.