JAKARTA - Wulan Guritno mengikuti jejak para artis yang mulai aktif bermain Tik Tok. Sudah sepekan terakhir Wulan mencoba berkreasi lewat aplikasi tersebut.

“Baru seminggu ini, gara-gara anak-anak juga,” ungkap wanita 38 tahun itu saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Dalam lanjutannya Wulan Guritno mengatakan, mulanya dia tidak mengetahui apa kegunaan aplikasi Tik Tok. Andai bukan karena ajakan anak-anaknya, sang aktris juga tidak akan mencobanya.

“Aku tahu dulu Tik Tok itu mainan anak-anak, aplikasi untuk anak-anak. Jadi aku enggak paham Tik Tok itu apa, baru tahu ya sekarang ini. Which is like Instagram cuma cara pemakaiannya saja yang berbeda,” jelasnya.

Sempat kurang tertarik, Wulan Guritno dibuat penasaran dengan perilaku anak-anaknya saat bermain Tik Tok. Saat ikut mencoba, istri Adilla Dimitri baru mengetahui bahwa beradu kreativitas di Tik Tok tidak semudah apa yang dia bayangkan. "Gue hafalin deh gerakan dance-nya. Ternyata enggak segampang itu," tutur ibu tiga anak itu. Dari situ, Wulan pun mulai aktif bermain Tik Tok di waktu senggang. Apalagi lewat kebiasaan barunya, wanita kelahiran London, Inggris menemukan hal positif. "Mungkin kalau dijaga bisa seru, ya otak gue bisa dilatih lagi buat menghafal sesuatu," pungkasnya.