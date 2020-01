JAKARTA - The F Thing menyuguhkan tontonan baru untuk masyarakat lewat acara bertajuk South North Baes. Tayangan ini akan hadir di channel YouTube The F Thing mulai 24 Januari hingga Februari 2020.

South North Baes akan mengulik hal-hal yang mencerminkan masyarakat Jakarta. Kawasan Utara dan Selatan yang akan menjadi sorotan utama.

"Konten ini akan membahas topik di kalangan anak muda gaul di Jakarta Utara dan Selatan," kata Valencia Tanoesoedibjo selaku CEO/Founder The F Thing dalam rilis yang diterima Okezone, Kamis (23/1/2020).

Nantinya acara ini akan dibagi ke dalam 5 episode. Pertama, Selebgram Talks and Relationship Insights, episode 2 – Fashion, episode 3 – Beauty, episode 4 – Hangout, dan episode 5 – Event dari miniseries.

Acara ini akan dipandu dua content creator yang mewakili dua kawasan tersebut, Keyna Kameron dan Ovisa.

Hadir pula content creator lain yang akan tampil sebagai bintang tamu. Nama-nama tersebut diantaranya Ayla Dimitri, Lyla Andalucia, Sylvie Cendana, Namira Adzani, Kika Katya, Kim Ji Hoon, Celia Thomas dan masih banyak lagi.

Selain itu, sejumlah selebriti Tanah Air akan terlibat di acara ini. Diantaranya pasangan Winky Wiryawan-Kenes Andari, Boy William-Karen Vendela. Dari sisi fashion stylist, hadir Erich Al Amin, Ajeng Svastiari, dan Dari Wulan.

Mendukung acara South North Baes, beragam narasumber terpercaya juga ikut menyuarakan opini mereka mengenai Anak Gaul Utara dan Selatan. Melalui Prelude to South North Baes, mereka yang diundang seperti Julian dari Swillhouse, CEO majalah CLARA, Reza Bustami, Ryo dan Bobby dari BKR Podcast juga penyanyi Kevin Widaya.

Hadir juga Bungbung dan Grisselda—stylist HighEnd Magazine, Rio dari Guess Indonesia, Sayed dari Urban Sneaker Society, Hadi dari Manual Jakarta, dan Her Apparel yang diwakili Michelle.

Untuk mendukung acara ini, The F Thing bekerjasama dengan para vendor brand-brand seperti Lovo, NOHO, Touppa, Her Apparel, Resilen, Mood Society, Anja, Whizliz, Sleepynerd, Muzca, Dune, Sissae, Xternal Experience, Eureka, Legiteamate, Repose, Blanc 22, Forte Atelier, Groundwell, and Vercline. South North Baes didukung oleh Wonderbelle Beauty, Brow Insight, Nails Story PIK, Get Beauty, dan Quo Studio, District 7 Coffee, Coffee With Me, JW Marriott Mega Kuningan, BOJA Eatery, SAMAKAMU, Cliq Coffee, M Bloc Space, Mata Lokal, Flow Jakarta, Titik Temu Jenggala, Oetara Coffee, Fedwell Senopati, dan Kilo Lounge Jakarta.