KINI para pencinta musik semakin memiliki banyak pilihan untuk bisa menikmati sajian musik. Salah satunya adalah Pon Your Tone yang merupakan digital platform dengan perpaduan seni dan musik yang dipopulerkan Dipha Barus lewat sosial media YouTube dan Instagram. Pon Your Tone menghadirkan berbagai pilihan musik yang catchy di telinga pendengarnya.

Motor dari Pon Your Tone, Dipha Barus sendiri mengungkapkan bahwa musik adalah suatu kenikmatan tersendiri dalam hidupnya. Dilansir The F Thing, Dipha rela menghabiskan waktu berjam-jam di dalam studio untuk mendengarkan lagu baru, menciptakan karya musik, dan memproduksi musik-musik berkualitas dari musisi lokal.

Memiliki banyak artis berbakat dan potensial di bawah Pon Your Tone, tahun lalu Dipha akhirnya meluncurkan album hip-hop pertamanya yang merupakan hasil kolaborasi dengan Ramengvrl, A. Nayaka, dan rapper berusia 26 tahun, Matter Mos alias Fadil.

Matter Mos sendiri sudah malang melintang di kancah perhiphopan Indonesia sejak tiga tahun lalu. Dikenal dengan lantunan rap bilingual-nya, Matter Mos cukup konsisten menunjukkan ketertarikannya di industri musik lewat akun sosial medianya.

Artis muda berbakat lainnya di dalam Pon Your Tone adalah Monica Karina. Di usianya yang masih muda, penyanyi 23 tahun ini meluncurkan kolaborasi pertamanya dengan Dipha Barus, berjudul Money Honey (Count Me In) di awal 2018.

Baru-baru ini, Monica Karina meluncurkan single yang juga berkolaborasi dengan Dipha Barus berjudul Skin to Skin. Tak main-main, single ini menjadi hits dengan total pendengar mencapai 1.178.013 dan 35 I.125 setiap bulan. Lagu yang bercerita tentang apa yang dirasa ketika jatuh cinta ini catchy di nada dan liriknya yang berima.

“I know you got all your sorrow

But no, don’t tell me te amo

Go slow, fall into the intro

Down low, come tell me te quiero”

Penasaran ingin menikmati langsung karya-karya musik musisi lokal berbakat ini? Pon Your Tone akan tampil di FutuRepublic pada 23 Februari 2019.

(hth)