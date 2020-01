SEOUL - Choi Woo Shik dikabarkan akan membintangi film yang diproduksi studio indie Hollywood, A24. Menurut laporan Collider pada 22 Januari 2020, aktor 29 tahun ini dilirik untuk bermain di film romantis Korea berjudul Past Lives.

Past Lives bercerita mengenai sepasang kekasih di masa kecil yang bertemu di Korea dan menjalani hidup masing-masing. Setelah beberapa tahun, mereka akhirnya dipertemukan kembali.

Collider menambahkan, film ini akan diproduseri Scott Ruddin, pemenang Oscar di kategori Best Picture untuk film No Country for Old Men (2008). Tak hanya Oscar, Scott Ruddin tercatat sebagai produser pertama yang mengawinkan piala Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Award.

Scott Ruddin dirumorkan akan bekerja sama dengan Eli Bush untuk Past Lives. Keduanya sudah pernah bekerja sama lewat film Lady Bird pada 2017 lalu.

Melansir Soompi, Kamis (23/1/2020), produksi film ini rencananya dimulai pada musim semi. Hanya saja hingga berita ini ditulis, A24 menolak berkomentar mengenai kebenaran kabar tersebut.

Sosok Choi Woo Shik tengah menjadi sorotan setelah film Parasite yang dibintanginya menyabet berbagai penghargaan bergengsi dan sukses di pasar internasional. Film ini sudah memenangkan piala SAG Awards kategori Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture hingga Golden Globes 2020.

Sebelum terlibat di film thriller Parasite, Choi Woo Shik tercatat pernah bermain film genre romantis, In The Room (2015). Selain film, sederet drama percintaan juga dilakoni aktor di bawah agensi JYP Entertainment ini, seperti Rooftop Prince (2012), Fated to Love You (2014), Hogu’s Love (2015 dan Fight For My Way (2017).

