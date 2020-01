JAKARTA - Pasangan Ussy Sulistyawaty dan Andhika Pratama, mendapatkan kejutan dari sang pencipta tepat satu hari sebelum perayaan hari pernikahan mereka yang ke-8, Selasa, 21 Januari 2020. Keduanya mengaku cukup kaget saat melihat hasil testpack yang menunjukkan dua garis merah, dan menyatakan bahwa Ussy tengah hamil anak kelima.

Usai mengetahui bahwa dirinya positif hamil, Ussy dan Andhika pun bersepakat untuk memberitahu kabar bahagia tersebut pada anak-anaknya. Keduanya pun terlihat menghampiri anak pertama mereka, Nur Amalia Putri dan memberitahu bahwa sebentar lagi ia akan kembali memiliki adik.

"Are you ready kak? Ready ya, mama mau kih suprise. 1, 2, 3," ucap Ussy sambil menunjukkan hasil testpack bergaris dua, yang menunjukkan bahwa dirinya positif hamil.

"Oh my god, i knew it," jawab Amel singkat sambil tersenyum.

Amel sendiri mengaku bahwa dirinya sudah mulai curiga dengan kehamilan sang ibunda, lantaran ia sempat menemani wanita 39 tahun tersebut membeli alat tes kehamilan. Lucunya, ia nampak memberi peringatan pada orang tuanya, agar tidak kembali melahirkan anak perempuan.

"Awas lho cewek lagi!," kata Amel memperingati kedua orang tuanya.

"Ya mintanya sama Allah lah. Allah kalau bisa jangan cewek gitu. Tapi kalau cewek nggak apa-apa ya?," kata Ussy. Dalam video di akun Youtube Channelmya, Ussy dan Andhika pun nampak memberitahu ketiga anaknya yang lain, yakni Ara, Elea, dan Sheva, bahwa mereka akan kembali memiliki adik. Tak hanya itu, mereka pun nampak menghubungi orang tua masing-masing, untuk memberitahu kabar bahagia tersebut.