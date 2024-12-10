Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andhika Pratama Lega Wujudkan Keinginan Terakhir Ibu Mertuanya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |15:16 WIB
Andhika Pratama Lega Wujudkan Keinginan Terakhir Ibu Mertuanya
Andhika Pratama Lega Wujudkan Keinginan Terakhir Ibu Mertuanya
JAKARTA Andhika Pratama merasa lega setelah berhasil memenuhi keinginan terakhir ibu mertuanya, Nilla Rosita, yang meninggal dunia pada Selasa (10/12/2024) pagi.

Sebagai menantu, Andhika turut mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Ia bahkan turun langsung ke liang lahat untuk membantu proses pemakaman.

Sementara itu, Ussy Sulistiawaty, istri Andhika sekaligus putri dari almarhumah, tampak tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan ibunya dimakamkan.

Andhika Pratama Lega Wujudkan Keinginan Terakhir Ibu Mertuanya
Andhika Pratama Lega Wujudkan Keinginan Terakhir Ibu Mertuanya

"Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih telah mengantarkan mama tercinta kami, Mama Nilla Rosita. Atas izin Allah, beliau telah mendahului kita dan meninggalkan kami, keluarga besarnya," ungkap Andhika.

Halaman:
1 2
