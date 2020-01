JAKARTA - NCT Dream akhirnya menyambangi Indonesia untuk gelaran konser solo. Sub-unit NCT itu akan menggelar konser 'The Dream Show' pada 1 Maret 2020 di Istora, Senayan, Jakarta Pusat pukul 15.00 WIB.

Informasi tersebut dibagikan promotor konser NCT Dream, Mecima Pro melalui media sosial mereka. Pada unggahannya, terlihat poster enam personel NCT Dream beserta judul konser grup asuhan SM Entertainment ini.

"Pengumuman tur NCT Dream 'The Dream Show' di Jakarta. NCTzen, nantikan untuk detail tiketnya," tulis sang promotor, Rabu (22/1/2020).

Hanya dua jam setelah pengumuman ini diunggah di Instagram, sudah ada 21.069 netizen yang menyukai postingan itu. Mereka bersyukur karena konser solo perdana pelantun Boom ini juga digelar di Indonesia.

"Tercapai juga doa gue, yuk nangis bareng," tulis penggemar NCT Dream.

"Enggak sabar nunggunya," sahut yang lain.

[ANNOUNCEMENT] NCT DREAM TOUR "THE DREAM SHOW" IN JAKARTA, Sunday, March 1st 2020 (3 PM) at Istora Senayan. NCTzen, stay tuned for ticketing details! #TheDreamShowInJKT pic.twitter.com/hfgNdTy4LQ— MCP (@mecimapro) January 22, 2020