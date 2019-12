JAKARTA - NCT Dream tampil energik di panggung perayaan ulang tahun salah satu televisi swasta Tanah Air yang diseleggarakan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2019).

Usai membawakan sejumlah lagi hitsnya seperti My First and Last, Go, We Go Up dan Stronger, boyband SM Entertainment itu mengakhiri penampilannya dengan lagu Boom.

Lewat lagu ini, Chenle, Haechan, Jaemin, Jeno, Jisung, dan Renjun ingin memberikan penampilan terbaik sebagai persembahan untuk para penggemar di Indonesia. Tiap gerakan dance mereka langsung disambut histeria penonton.

Sepanjang penampilan terakhir itu, area venue dipenuhi gemuruh suara penonton yang meneriakkan nama setiap member. Setelah lagu Boom selesai dinyanyikan, keenam member menutupnya dengan ucapan terima kasih dalam bahasa Indonesia.

NCT Dream adalah sub-unit NCT yang membernya masih berusia belasan tahun. Mereka debut pada 25 Agustus 2016 dengan single Chewing Gum. Selepas kelulusan Mark pada Desember 2018, NCT Dream tersisa enam anggota yakni Chenle, Haechan, Jaemin, Jeno, Jisung, dan Renjun. Kemudian mereka comeback lewat album bertajul We Boom yang terbilang sukses dipasaran karena berhasil memuncaki tangga album iTunes 21 negara.