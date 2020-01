SEOUL - One It, sebutan fans boyband X1 masih memperjuangkan nasib grup jebolan Produce X tersebut. Hari ini, Rabu (22/1/2020), ratusan fans menggelar demo di depan gedung CJ ENM.

Mengutip Koreaboo, One It menggelar protes damai di depan gedung CJ ENM sejak pukul 11.00 pagi waktu setempat. One It meminta CJ ENM bertanggung jawab atas nasib Kim Yohan cs.

Berdasar laporan Soompi, setidaknya 1.000 fans melakukan protes damai di depan CJ ENM yang terletak di kawasan Sangam Sanro, Seoul selama tiga jam. Selain berkumpul sembari membawa slogan berisi tuntutan mereka, fans juga mendatangkan bis serta banner.

Ada tiga tuntutan yang diajukan One It. Selain tanggung jawab CJ ENM, mereka juga menuntut perusahaan tersebut membentuk kembali X1 sebagai grup baru dengan member yang sama.

"Kami mendukung X1 baru. CJ, jangan bersembunyi di balik agensi. CJ, bertanggung jawablah," demikian bunyi protes One It yang tertulis di bus bergambar member X1.

Pada awal Januari 2020 ini, CJ ENM memang telah mengumumkan pembubaran X1 setelah skandal yang dilakukan PD Produce X, Ahn Joon Young. Sang PD ketahuan melakukan manipulasi voting untuk menentukan siapa saja kontestan Produce X yang akan debut di X1.

Gara-gara skandal ini, kesebelas member X1 harus menerima dampaknya. Mereka sempat tak bisa melakukan aktivitas keartisannya, berbagai kontrak kerja sama pun dibatalkan oleh pihak sponsor. Setelah sempat menggantung, nasib X1 akhirnya ditentukan pada 6 Januari ketika CJ ENM mengumumkan pembubaran grup pelantun Flash tersebut. CJ ENM mengklaim jika keputusan ini diambil setelah diskusi dengan agensi masing-masing member.