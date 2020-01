LOS ANGELES - Selena Gomez merilis album ketiga bertajuk Rare pada Jumat (10/1/2020). Di lagu tersebut, penyanyi 27 tahun ini mencurahkan perasaan perihal Justin Bieber, mantan kekasihnya.

Dua lagu di album teranyar tersebut, Lose You To Love Me dan Look at Her Now adalah lagu perpisahan dengan Justin Bieber.

"Lagu ini seperti membungkus bab kecil dalam hidupku," ujar Selena Gomez kepada Ryan Seacrest seperti dikutip dari Elle, Jumat (10/1/2020).

Ia menambahkan sisa dari lagu pada album tersebut selebihnya mengenai apa yang dipikirkan penyanyi kelahiran Texas ini.

"Ini adalah lagu yang bagus tetapi aku telah menyimpannya di dalam hati," imbuhnya.

November lalu saat merilis Lose You To Love Me, Selena Gomez memang sempat memberi kode lagu itu adalah curahan hati soal sang mantan. Dalam lagu itu ia bercerita mengenai harapan baru setelah keluar dari sisi gelap.

"Aku ingin orang merasakan harapan dan keluar dari sisi yang lain untuk menunjukkan kekuatanmu,” tulisnya seperti dikutip dari Elle.

Seperti diketahui Selena Gomez dan Justin Bieber melalui kisah cinta yang panjang. Keduanya menjalin kasih di tahun 2011 dan hubungan mereka pun putus nyambung.

Terakhir, mereka benar-benar putus pada Maret 2018 dan Justin Bieber mengencani Hailey Baldwin. Tak lama kemudian di bulan September, pasangan muda ini menikah. Sementara itu, Selena Gomez bertahan dengan kesendirannya. Pengakuan itu dikatakan Gomez kepada majalah WSJ, ia berstatus lajang selama 2 tahun. "Aku baik-baik saja dengan hal tersebut," ujarnya.