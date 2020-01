JAKARTA - Nama Boy William sejak kemarin diketahui telah ramai menjadi pembicaraan. Hal tersebut terkait dengan beredarnya video di beberapa akun gosip, yang menampilkan seorang pria mabuk tengah mendapatkan penanganan dari petugas keamanan.

Dalam video tersebut, salah seorang petugas nampak meneriakkan nama 'Boy' dan meminta agar pria yang mengenakan jas hitam disebut untuk tenang. Bahkan, empat orang petugas diketahui sampai harus bekerja untuk bisa menenangkan pria tersebut.

Banyaknya publik yang menyangka bahwa sosok pria tersebut ialah Boy William, membuat pria 28 tahun ini buka suara. Ia bahkan menegaskan bahwa oramg yang dimaksud bukanlah dirinya.

"Guys video yang beredar yang ada nyebut-nyebut nama gue, itu bukan gue ya guys. Bukan Boy William yang dimaksud ya teman-teman. I drink but i don't get drunk like that," jelas Boy William.

Sementara itu, beberapa netizen mengungkap bahwa pria yang ada dalam video tersebut justru merupakan aktor Boy Hamzah. Bahkan, melalui akun Instagramnya, Boy Hamzah diketahui sempat terlihat mengenakan pakaian yang sama persis dengan yang dikenakan pria mabuk dalam video tersebut. "iya ini Boy Hamzah, kalo waktunya berbarengan dengan yang di igs nya ini bang boy lagi syuting cuma nggak tau ada masalah apa sampai ada kejadian ini," tulis fani_nanto. "suaranya jelas bgt boy hamzah ama tinggi dan rambutnya," tulis jfr.21rinaldi.