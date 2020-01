JAKARTA - Baru-baru ini presenter Boy William menjadi sorotan warganet. Hal itu terjadi karena beredar video amatir yang memperlihatkan seorang pria sedang mengamuk dan berusaha diamankan oleh petugas.

Video tersebut diunggah oleh akun @lambeturah_official pada 20 Januari lalu. Dalam video itu, nama 'Boy' beberapa kali disebut.

"Boy tenang Boy, tenang," ujar petugas dalam video yang diunggah tersebut.

Saat ditanya, seorang petugas keamanan mengatakan bahwa pria tersebut mengamuk karena pengaruh alkohol alias sedang mabuk.

"Kenapa pak dia pak?" tanya pria yang merekam video tersebut. "Mabuk," jawab petugas keamanan tersebut.

Lantaran sebutan 'Boy' itu banyak netizen yang menduga bahwa sosok pria di video itu adalah Boy william.

" Boy William? Karma," kata warganet. "Boy William kah? Suaranya mirip," timpal warganet lainnya.

Atas dugaan para warganet, Boy William pun buka suara melalui unggahan Insta Story-nya. Pria 28 tahun itu membantah bahwa pria yang ada di video yang beredar bukanlah dirinya.

"Guys video yang beredar yang ada nyebut-nyebut nama gue, itu bukan gue ya guys. Bukan Boy William yang dimaksud ya teman-teman. I drink but i don't get drunk like that," jelas Boy William.

