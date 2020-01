JAKARTA – Putri mantan pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten, Gempita Nora Marten menghabiskan waktu liburannya di Singapura. Dalam perjalanan liburan bersama sang mama, oma serta pebasket Wijaya Saputra atau Wijin yang tak lain adalah kekasih dari Gisella Anastasia, Gempi bermalam di sebuah kapal pesiar.

Ada kejadian unik saat Gempita Nora Marten, Gisel dan Wijin bermalam di kapal pesiar. Gadis berusia 5 tahun itu terlihat mengusir Wijin dari kamarnya lantaran Gempi ingin tidur sendiri seperti di rumah.

Awalnya, Gempi mengatakan jika dirinya tengah bermain di kamar para pria, temasuk Wijin. “Guys, sekarang Gempi lagi main di kamar uncel Jay (Wijin), tulang Carlo, om Olik sama Awan nih guys,” kata Gempi dalam video tersebut.

Gempi terlihat tengah duduk di sofa yang ada dalam kamar tersebut. Dia pun tampak menarik bantal yang ada di bawah tangan Wijin.

Baca juga: Gading Marten dan Gisella Anastasia Kompak Rayakan Ulang Tahun Gempi

“Hey excuse me (hey, permisi),” kata Gempi pada Wijin.

Gempi pun kemudian meneriaki Wijin yang tak sadar jika diajak berbicara. “Hey you (hey, kamu),” kata Gempi.

Cucu dari aktor kawakan Roy Marten itu pun kemudian tiduran di atas sofa tersebut. Dia juga mengatakan jika tak mau tidur bersama Wijin ataupun sang mama.

“I gonna sleep like this in my bedroom not with you, mommy you know (aku mau tidur di sini seperti di kamarku, tidak bersama kamu ataupun mama, kamu tahu),” kata Gempita Nora Marten.

Perkataan Gempi pun lantas ditimpali oleh Gisella Anastasia yang tengah duduk di tempat tidur kamar tesebut. Gisel pun menanyakan bagaimana yang lainnya tidur. “Ya terus mama, Alma sama oma? umpel-umpelan di sini? no way!,” kata Gisel. Keinginan Gempi untuk tidur sendiri cukup kuat. Gisel pun harus memberi pengertian lebih kepada putri semata wayangnya itu. “Ya (tidur sendiri) kecuali lagi traveling, mahal kalau bobo sendiri. Kan ini mama enggak endorse, ini bayar sendiri,” kata Gisel yang kemudian dipahami oleh Gempi.