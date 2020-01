JAKARTA - Tepat hari ini, Kamis (16/1/2020), putri pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten, telah berulang tahun yang ke-5. Sama seperti perayaan pertambahan usianya satu tahun lalu, kedua orang tua dari Gempi menyempatkan waktu untuk menghadiri acara ulang tahun putri kesayangan mereka di sekolah.

Hal tersebut diketahui melalui unggahan Gading Marten di akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Dalam foto tersebut, dirinya dan Gisel nampak kompak mengenakan pakaian berwarna senada dan berpose sejajar dengan Gempita Nora Marten.

"Selamat Ulang Tahun anak Cantik kesayangannya papa mama @gisel_la makin besar makin pinter makin berani.. Sehat terus dan hidupmu diberkati selalu nak..," ungkap Gading Marten pada keterangan foto.

"Semoga Gempi bisa menjadi berkat buat banyak orang dan menyenangkan hati banyak orang.. Tuhan , papa, mama selalu sayang gempiii...," sambungnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Gisel pun nampak mengunggah sebuah kolase foto Gempi mulai dari usia bayi hingga menginjak 5 tahun. Kemunculan kolase foto tersebut juga diiringi dengan lantunan lagu dari Johnny Cash berjudul You Are My Sunshine.

"Selamat ulang tahun yg ke-5 ya sayang... Mama sangat bersyukur punya kamu dalam hidup mama.. my source of joy and happiness .. my reason to be a better person each and everyday, i love u noniiikk..," tulis ibu dari Gempita Nora Marten.

Unggahan mantan pasangan suami istri tersebut sontak membuat netizen turut berkomentar dan ikut berbahagia atas kekompakan mereka demi Gempi. Bahkan ada pula yang menginginkan agar mantan pasangan suami istri, Gading dan Gisel bisa kembali membina rumah tangg demi putri mereka. "Happy birthday little angel. salut deh sama kalian bertiga tetep kompak kalo buat urusa gempi. bahagia terus papa @gadiiing mama @gisel_la gempi pasti bangga punya orang tua seperti kalian," tulis citrahrsy_. "Happy bday Nona Gempitaa... Kado buat gempi balikan aja mas @gadiiing & Mbak @gisel_la, plisss kasiaan diaaa," tulis rosaliamandagi. "Semoga kado ulang tahun gempita, adalah bersatu nya mama @gisel_la dan papa @gadiiing ... AMEEENNNNNNNNNNN," tulis hartati.silitonga.