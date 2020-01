LOS ANGELES - Rocky Johnson, pegulat profesional sekaligus ayah kandung aktor Dwayne ‘The Rock’ Johnson meninggal dunia di usia 75 tahun. Kematiannya diumumkan Cauliflower Alley Club, sebuah badan gulat non-profit, pada 15 Januari 2020.

“Kabar duka datang. Kami baru mengetahui bahwa Rocky Johnson telah meninggal dunia hari ini (15/1/2020) di usia 75 tahun,” kicau Cauliflower Alley Club lewat Twitter.

Lembaga itu menambahkan, “Dedikasi Rocky Johnson untuk bisnis ini, semua orang yang mendapat pengaruhnya, dan segala pencapaiannya, membuat kami sangat berduka. Berharap keluarga yang ditinggalkan dilingkupi cinta selamanya.”

Sayang, tak ada keterangan lebih jauh yang diberikan terkait kematian Rocky Johnson. Kabar kematian pegulat bernama asli Wayde Douglas Bowles itu kemudian dikonfirmasi oleh World Wrestling Entertainment (WWE).

Dalam keterangannya, WWE mengungkapkan bahwa Johnson yang memiliki karisma liar dan fisik memesona itu mencatatkan sederet pertandingan tak terlupakan. Greg ‘The Hammer’ Valentine, Don Muraco, dan Adrian Adonis merupakan sederet pegulat besar yang pernah menjadi pesaing beratnya.

“Rocky Johnson meraih kesuksesan besar saat berkolaborasi dengan Tony Atlas sebagai The Soul Patrol. Kedua pria itu menjadi juara Tag Team WWE pertama berdarah Afro-Amerika saat menaklukkan The Wild Samoans, pada 10 Desember 1983,” ungkap WWE dalam keterangannya seperti dikutip dari Page Six, Kamis (16/1/2020).

Rocky Johnson menikahi Ata Maivia, putri keluarga Maivia yang kesohor di industri dunia gulat entertainment pada 1978. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai Dwayne Johnson yang juga sukses merintis karier di industri gulat dan hiburan.

Dia sempat berkolaborasi dengan Dwayne Johnson di atas ring saat WrestleMania XIII pada 1997. Tampaknya, itu menjadi kenangan terakhir The Rock bersama sang ayah di atas ring, hingga akhirnya dia pensiun dan merintis karier akting pada 1999.

Pernikahan Rocky Johnson dan ibu The Rock berakhir pada 2003. Sebelum kematiannya, dia diketahui sempat menikah untuk ketiga kalinya dengan perempuan bernama Sheila, pada tahun lalu.

Hingga berita ini diturunkan, Dwayne Johnson belum merilis pernyataan resmi terkait kepergian ayahnya.*

