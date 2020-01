JAKARTA – Marion Jola tampak menanggapi klaim pedangdut Lucinta Luna soal standar kecantikan perempuan yang identik dengan kulit putih. Lewat Twitter, dia memberikan pendapatnya bagaimana seorang perempuan seharusnya menerima diri apa adanya.

“You are beautiful with every skin tone. (Kau cantik, apapun warna kulitmu). Ciptaan asli Tuhan itu semuanya indah. Mana ada karya Tuhan yang tidak cakep,” ujar penyanyi 19 tahun tersebut pada 13 Januari silam.

Komentar Marion Jola itu diungkapkannya sebagai tanggapan dari sebuah video yang diunggah oleh sebuah akun Twitter, @fckinflava. Dalam video tersebut, pedangdut kontroversial itu terlihat sedang melakukan perawatan kecantikan.

“Jadi, ini adalah ritual ratu setiap seminggu sekali. Harus putih. Perempuan Indonesia itu cantiknya harus putih. Karena kalau putih, banyak laki-laki yang tergoda,” ujarnya menjelaskan.

Baca juga: Marion Jola Girang Bisa Kembali Ramaikan AMI Awards

Ini bukan pertama kali Marion Jola berbicara tentang standar kecantikan berdasarkan warna kulit. Pada akhir November 2019, dia juga pernah menyentil warganet yang mengkritik warna kulitnya yang terlihat lebih gelap. Pelantun Rayu itu menjelaskan, warna kulitnya yang gelap terjadi secara alami setelah dia menjalani syuting di Lampung dan Bali. “Saya ke sana untuk bekerja dan kulit ini merupakan bonus dari kerja keras saya. It’s ok, aku keren sekarang,” tuturnya kala itu.* Baca juga: Terjatuh, Putra Anji Terima Jahitan 5 Sentimeter di Kepala