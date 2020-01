SEOUL - Lee Joon Gi dan Moon Chae Won akan beradu akting. Namoo Actors selaku agensi mereka telah mengonfirmasi bahwa keduanya bakal membintangi drama tvN bergenre thriller bertajuk Flower of Evil.

Dilansir dari Soompi, Selasa (14/1/2020), Flower of Evil adalah drama thriller yang mengisahkan tentang seorang psikopat. Ia mengubah identitasnya demi menyembunyikan masa lalunya yang kejam.

Sementara sang istri yang merupakan detektif pembunuhan berusaha untuk melacak kebenaran dari masa lalu suaminya itu. Drama ini akan menggambarkan keharmonisan kehidupan keluarga ini hingga adegan-adegan kriminal.

Lee Joon Gi akan berperan sebagai Baek Hee Sung, seorang pengrajin logam. Melalui studio kerajinan logamnya, ia menghasilkan banyak uang untuk anak dan istrinya. Baek Hee Sung sudah merasa puas dengan kehidupan yang dijalaninya itu.

Tetapi, hidup Baek Hee Sung tidak lah sesempurna yang terlihat. Ia tak memiliki emosi termasuk kebahagiaan, kesedihan, simpati, empati, atau rasa bersalah.

Sementara Moon Chae Woon akan menjadi istri Baek Hee Sung yang bernama Cha Ji Won, seorang detektif pembunuhan. Walaupun bertubuh mungil dan wajah polos, namun ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam memecahkan sebuah misteri.

Drama ini akan disutradarai oleh Kim Chul Gyu yang telah menghasilkan sejumlah drama, yakni On the Way to the Airport, Chicago Typerwriter dan Mother. Skenarionya ditulis oleh Yoo Jung Hee yang sebelumnya menulis Naked Fireman.

Flower of Evil ini menjadi drama pertama Lee Joon Gi setelah hiatus lebih dari setahun. Begitu pula bagi Moon Chae Won yang terakhir muncul dalam Mama Fairy and the Woodcutter pada 2018 lalu.