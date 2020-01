JAKARTA - Band rock asal Jepang, ONE OK ROCK, dipastikan akan menggelar konser di Istora Senayan. Band yang dibentuk di tahun 2005 ini baru saja mengumumkan tur Asia mereka dalam rangka mempromosikan album Eye of the Storm.

Asia menjadi destinasi konser lanjutan setelah tur Amerika Utara dan Eropa. ONE OK ROCK lalu akan meneruskan konsernya ke Australia.

Band yang digawangi oleh Takahiro Moriuchi, Toru Yamashita, Ryota Kohama, dan Tomoya Kanki sebelumnya pernah tampil di Jakarta sebagai pembuka di konser Ed Sheeran. Saat itu sambutan hangat didapat oleh ONE OK ROCK dari para penggemarnya di Indonesia.

Eye of the Storm Asia 2020 akan diselenggarakan di Istora Senayan pada 30 Mei mendatang. Tiket sendiri akan dibagi menjadi empat kategori, yakni Premium Tribune seharga Rp 2 juta, Festival seharga Rp 1 juta, Tribune 1 seharga Rp 750 ribu, dan Tribune 2 dibanderol seharga Rp 500 ribu.

Tiket akan mulai dijual pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10 WIB. Konser ini terselenggara atas kerja sama dari AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rythm.

Pada awal tahun 2019, ONE OK ROCK merilis album Eye of the Storm. Album ini meluncurkan beberapa single andalan seperti Stand Out Fit In, Wasted Nights, dan Change.

Nama ONE OK ROCK mulai digandrungi sejak single The Beginning dipilih sebagai theme song film live-action Rurouni Kenshin pada 2012. Kontribusi mereka dalam memperkenalkan rock asal Negeri Sakura sudah terbukti dari sembilan buah album yang telah ditelurkannya sejak dibentuk di 2005.