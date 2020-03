JAKARTA - Konser ONE OK ROCK bertajuk The Eye of the Storm Asia Tour 2020 akhirnya resmi ditunda. Acara ini semula dijadwalkan selama dua hari yakni pada tanggal 30 dan 31 Mei 2020 di Istora Senayan.

AEG Presents, PK Entertainment, dan Sound Rhythm selaku penyelenggara mempertimbangkan berita terkini Jakarta dengan adanya pandemi virus Corona. Pihak promotor juga belum menentukan ulang jadwal penampilan band rock asal Jepang tersebut.

Bagi Anda yang sudah membeli tiket, pihak penyelenggara ternyata tidak menerima proses refund. Tiket ini akan berlaku untuk konser ONE OK ROCK yang jadwalnya masih belum ditetapkan.

Baca Juga: ONE OK ROCK Gelar Konser di Jakarta

"Tiket konser hari pertama dan hari kedua yang telah dibeli secara otomatis akan berlaku untuk konser ONE OK ROCK yang akan kami jadwalkan ulang dan tidak akan ada proses refund atau pengembalian tiket," tulis pernyataan resmi dari promotor.

Penundaan acara konser ONE OK ROCK merupakan langkah penyelenggara untuk mengurangi penyebaran virus Corona.

"Mewakili pihak penyelenggara kami mohon maaf atas kejadian penundaan acara konser ini, adapun pertimbangan terpenting yang kami utamakan adalah keselamatan dan kesehatan seluruh penonton konser ONE OK ROCK di Indonesia," sambung pernyataan resmi tersebut. AEG Presents, PK Entertainment, dan Sound Rhythm juga memberikan opsi untuk memindahkan venue konser jika situasi dan kondisi lebih kondusif. Jika pada akhirnya konser ONE OK ROCK dibatalkan, maka pihak penyelenggara akan memberikan informasi lebih lanjut terkait pengembalian tiket atau refund.